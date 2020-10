Presidenza nazionale Associazione Ali( autonomie locali italiane)nominato Daniele Saia sindaco di Agnone

Nell’ambito dell’associazione ALI – Autonomie Locali Italiane, un’associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali, Daniele Saia, sindaco di Agnone ha ricevuto la nomina nell’Ufficio di Presidenza Nazionale."Ritengo un onore ricevere questo incarico e lavorare in collaborazione con personalitò illustri, insieme sono certo riusciremo a lavorare per il bene dei notri territori" Questo quanto dichiarato dal sindaco