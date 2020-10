Agnone, scatta l’obbligo di mascherina all’aperto. L’ordinanza del sindaco

Ordinanza Nr. 26 del 03 OTTOBRE 2020. OGGETTO: Emergenza COVID-l9 -

Disposizioni in merito all,utilizzo delle mascherine

. IL SINDACO RICHIAMATI: Il Decreto Legge no6 del23/02/2020 recante "Misure Urgenti in Male adi Contenimento e Gestione dell'Emergenza Epiderniologica da COVID-19; Il Decreto del Presidente del Consiglio dei minisfti 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni atruative deÌ decretolegge 23 febbIaio 2020, n. 6, recante misure ugenti in mateda di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n' 1 del2410212020, "ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 NEL TERzuTORIO DELLA REGIONE MOLISE; L'ordinaùza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n' 2 del 26/02/2020 *ULTEzuORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (CORONA VIRUS), ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3,

DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA PUBBLICA". Il Decreto de1 Presidente del Consiglio dei Ministd del 0110312020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante Misure Urgenti in Materia di Contenimenlo e Gestione delÌ'Emergenza Epialemiologica da COVID-19; Il Decreto del Presidente deÌ Consiglio dei Ministd del 0410312020 "Ulterioîi disposizioni attùative de1 decreto-1egge 23 febbnio 2020, D. 6, recante misure ugenti in materia di contenimento e gestione delÌ'emergenza epidemioiogica da COVID-19, applicabili sull'intero teÍitorio nazionale; 11 Decreto del Prcsidente del Consiglio dei Ministd del 0810312020 "Ulteriori disposizioni auuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, tecante misure urgenti in materia di contenimento e gestione deli'emergenza epidemiologica da COVID-19". L'ordinanza de1 Presidente de11a Girurta Regiomle del Molise n. 3 del 08/03/2020 "ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERzuTOzuO REGIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGCE 23 DICEMBRe

' Il Decreto del Prcsidente de1 Consiglio dei Ministri del 0910312020 "Ulteriori disposizioni atluative de1 decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti iD materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 appiicabili sull'intero teritodo nazionaÌe". 4. 3. 5. ó. 7. 8. 9. l, 10.I1 Decrcto del Presidente del Consiglio dei Ministd del 1110312020 "Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure ùgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero terdtodo nazionale". 11.11 Decreto Legge n' 18 d,el 17/03D020 avente per oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitado Nazionale e di sostegno economico per famiglie, Iavoratori e imprese cofitesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 12. L'Ordinanza de1 Ministro della Salute de12010312020 art.l "Ulteriori misùe urpefii di contenimento del contagio sulf intero teritorio nazionale"; 13.11 Deareto del Presidente del Consiglio dei Minislri deI22/0312020 "tjltedofi disposizioni attùative del decretolegge 23 fèbbEio 2020. n. 6, fecante nisure urgcili in materia dì con{enimento e gestione dell'enìergenza epidcmìologica da COVID-19, applicabili sulf i1Ìtero territorio nazionale', e successìvi;

RICHIAMATO in paficolarc Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2610412020 "tJlteioti disposizioni attuative del deqeio-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misue urgenti in materia di contenìmento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sulf intero teuitorio nazionale".

RICHIAMATO in particolare ll Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l' 0512020 "Disposìzioni attualive del decretolegge 25 lma'zo 2020, n. 19, recante misùre urgenti pet finnteggiare I'emergenza epidemiologìca da COVID-I9. e del decretolegge 16 naggio 2020, n. 33. recante ulterìori Ìnisure urgenti per fronteggiale I'emergcnza epidemiologìca da COVID-19".

RICHIAMATI tutti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e inerenti le misure urgefli per lÌonteggiare l'enrergenza epiderniologica da COVID-19

RICHIAMATA la nota Prot.n. 35/SIPRICS/AR-/2020 datata Roma, 25 febbnio 2020 a firma congiunta del Capo Dipaftimento di Protezione Civile Dr. Angelo BORRELLI e del Presidente di ANCI Antonio DE CARO;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato Der 6 mesi lo stato di emergen7a sLll irrero tenitorio naljonale relalio al rischio saniiario comesso all'insorgen/a di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29107/2020 con la quale è stato prorcgato frno al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sull'intero telaitorio nazionale relativo al rischio saoitado connesso aif insorgenza di patologie dedvanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio no512020 del 20/03/2020 di attivazione del Centro COC del Comune di Agnone;

RICHIAMATO l'aft. 32 della legge 28/1211978 n. 833 in materia di Sanirà pr.rbbtica;

RICHIAMATO I'art. 50 comma 5 del D. Lgs î. 26'712000 che consente al Sindaco - Commissario Straordinario, di adottarc ordinanze contingibili e ùgenti "quale rappresentante della Comunità Locale in caso dí emelgenze sdnitaríe o di igiene pubblica";

VISTA 1'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio Comunale, Regionale e Nazionale; RITENUTO pertanto necessatio assumere ogni misura di conhasto e di contenimento, sulf intero tetritodo del Comrme di Agnone, del potenziale diffondersi del virus COVID-19; Ailo scopo quindi, di contrastarc e contenerc il diffondersi de1 virus COVID-19 sul teritorio comunalel A tutela della collettività;

o) ORDINA E' fatto obbligo sùll'intero tenitorio comunale di ùsate protezioni delle vie respirato e all'aperto, nei locali ed esercizi pubblici, negli uffici pubblici, negli spazi di pertineÍza dei luoghi e locali apefii al pùbblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie); Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da bailo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o a1 chiuso.

DISPONE Di darne immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati da fale ordinanza; Di trasmettere copia delle presente Ordinanza a sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Isernia nonché alla Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Agnone; Il presente pro!.vedimento ha efficacia immediata e sino a diversa disDosizione del Sindaco del Comune di Agnone, Asnone, lí 03 otîobre 2020