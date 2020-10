Campobasso, trasporti : monta la protesta dei pendolari. Codacons chiede a Trenitalia di intervenire a favore dei passeggeri

A CAUSA DEI LAVORI SULLA LINEA PASSEGGERI COSTRETTI AD ATTENDERE BUS SOSTITUTIVO AL FREDDO. MUOVERSI IN TRENO DIVENTA TORTURA PER I CITTADINI MOLISANI

Troppi disagi per gli utenti molisani di Trenitalia, dopo le modifiche alla circolazione ferroviaria causate dai lavori di elettrificazione avviate sulla rete che stanno trasformando gli spostamenti dei cittadini in una tortura.

Chi parte in treno da Campobasso per raggiungere Roma o viceversa è costretto ad avvalersi su bus sostitutivi a causa della soppressione di alcuni collegamenti ferroviari – spiega il Codacons – Lavoratori, studenti e pendolari che ogni giorno utilizzano il treno per andare a scuola o a lavoro devono ora attendere il bus, sopportando disagi e tempi di percorrenza più lunghi rispetto al treno.

Non tutte le stazioni, inoltre, offrono servizi e comfort ai viaggiatori: è il caso della stazione di Roccaravindola, dove i passeggeri sono costretti a rimanere al freddo, senza una sala d’aspetto che possa offrire riparo o un bar dove acquistare qualcosa da bere e da mangiare. Una situazione che arreca evidenti disagi agli utenti, e che si aggraverà nei prossimi mesi, quando le temperature scenderanno e aumenteranno temporali e condizioni meteo avverse.

Chiediamo a Trenitalia di attivarsi per migliorare il servizio e il comfort in favore dei passeggeri molisani – interviene il Codacons – Va creata una sala d’aspetto in grado di accogliere i viaggiatori e dare loro riparo, specie in vista dei mesi freddi, perché è intollerabile che nel 2020 gli utenti siano costretti ad attendere all’aperto l’arrivo del bus sostitutivo o del treno. In tal senso il Codacons ha scritto una lettera a Trenitalia, chiedendo di intervenire in favore degli utenti molisani delle ferrovie.