Coronavirus, Aggiornamento bollettino martedì 6 ottobre  ore 18.30: Un nuovo positivo e un guarito, un nuovo ricovero in malattie infettive: 420 tamponi processati

Aggiornamento bollettino martedì 6 ottobre ore 18.30

La situazione secondo i dati forniti dall'ASReM è la seguente: i positivi al tampone da Coronavirus sono 684, casi attualmente positivi sono 143, 0 in terapia intensiva 4 nel reparto di malattie infettive. Attualmente ci sono 516 guariti e 25 deceduti. Sono stati eseguiti 44539 tamponi.

Nella giornata di oggi sono stati processati 420 tamponi. C'è un nuovo positivo di San Martino in Pensilis rientrato da fuori regione, un guarito sempre a San Martino in Pensilis e un ricoverato in malattie infettive di Termoli.