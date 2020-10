“Uniti per Poggio Sannita” chiede rimozione della lapide dedicata al camerata

Lapide caduti poggesi II^ Guerra Mondiale. - Il gruppo consiliare di minoranza al Comune di Poggio Sannita “Uniti per Poggio Sannita”, esprime pieno sostegno e condivisione per la denuncia forte e chiara, autorevolmente espressa dall’ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che raccogliendo un’istanza di alto senso civico, proveniente da cittadini poggesi, nella giornata di ieri ha segnalato a chi di competenza e agli organi di informazione, la deplorevole e anticostituzionale scritta recata su una lapide che ricorda i caduti poggesi della II^ Guerra Mondiale, e tra loro anche una “c. nera” (camicia nera).

La lapide, scoperta lo scorso 4 novembre 2019, presso il monumento ai Caduti della I^ Guerra Mondiale, era già stata oggetto di segnalazione da parte di un altro cittadino che lo scorso 1° ottobre, aveva posto la questione all’attenzione di Sindaco e Prefetto. Come gruppo di minoranza, raccogliendo le proteste di molti altri cittadini avevamo intenzione di investire dell’argomento le autorità competenti, appena dopo il recente insediamento in carica.

Segnalando, peraltro, che la lapide in marmo bianco, è stata affissa su una parete del monumento ai Caduti che ha una sua peculiare importanza anche sotto l’aspetto storicoarchitettonico, arrecando pregiudizi anche di questa natura. Pertanto, alla vigilia del 4 novembre, con la presente chiediamo al Sindaco di Poggio Sannita di porre rimedio, in breve tempo, all’increscioso problema, onorando appieno la memoria e raccogliendo il monito che ci viene dal sacrificio dei Caduti poggesi della Grande Guerra: “Fia santo e lacrimato il sangue per la Patria versato”

Poggio Sannita, 7 ottobre 2020 Il capogruppo consiliare UXPS Tonino A. Palomba