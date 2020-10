Covid 19-Buon risultato per l'amministrazione Saia: Florenzano da l'ok all'esecuzione dei tamponi diagnostici in loco

Bel risultato ottenuto dall'amministrazione Saia a pochi giorni dall'insediamento. La popolazione dell'Alto Molise, era costretta, a fronte di una sospetta infezione da covid 19 ,a recarsi presso la struttura Covid del SS Rosario di Venafro per essere sottoposti al tampone laringo-faringeo diagnostico. Il disagio era notevole in particolare per i bambini febbricitanti, malati e altrettanto per gli anziani. L'obbligo era quello di percorrere circa 80 km per avere una diagnosi. L'amministrazione Saia da subito si è fatta carico di questo problema ed oggi in una riunione con il Direttore generale Asrem Oreste Florenzano, con il presidente dell'Anci Molise Pompilio Sciulli, il sindaco con gli assessori alla sanità Di Nucci e alle politiche sociali Enrica Sciullo, hanno risolto la farraginosa procedura che creava ansie alle famiglie e disagi, ottenendo garanzie e certezze: I tamponi a breve si eseguiranno ad Agnone, e potranno afferire presso il centro agnonese i paesi limitrofi e anche l'Alto Vastese.

Questo è quanto dichiarato dal Sindaco Daniele Saia:

" Nella giornata odierna, l’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Daniele SAIA, del Vicesindaco ed Assessore alla Sanità Giovanni Amedeo DI NUCCI e dell’Assessora alle Politiche Sociali Enrica SCIULLO, ha incontrato Oreste FLORENZANO, Direttore Generale dell’ASREM. Durante la riunione, per la quale si ringrazia per l’impegno profuso anche Pompilio SCIULLI, Presidente ANCI Molise, si è discusso delle problematiche sanitarie che attanagliano le aree interne e si è arrivati ad un’importante conclusione per quanto riguarda la gestione dell’emergenza legata al Covid-19. Infatti, nell’arco di pochi giorni, saranno predisposte, nell’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, le necessarie strumentazioni per rendere possibile lo svolgimento di tamponi diagnostici per rilevare infezione da Coronavirus. Il risultato ottenuto è sicuramente un grande passo avanti a disposizione di tutto l’Alto Molise e Alto Vastese nel contrasto e gestione dell’epidemia. Al termine dell’incontro, la delegazione comunale di Agnone ha rinnovato l’interesse nel fissare una data per lo svolgimento di un tavolo anche con Donato TOMA, Presidente della Regione, e con gli attori del Commissariato alla Sanità, tavolo al quale anche lo stesso Oreste FLORENZANO si è mostrato disponibile alla partecipazione."