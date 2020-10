Agnone-Staff a sostegno dell'attività del Sindaco. Esserci, gruppo minoranza: clientelismo politico

Con delibera del 6 ottobre 2020 la giunta comunale ha stabilito di dotare il Comune di Agnone di uno staff a sostegno dell'attività del Sindaco che operi in maniera gratuita e nell'interesse della collettività.



Idea lodevole e sicuramente innovativa quantomeno nelle premesse anche della delibera la quale, letta per intero, svela le reali intenzioni della giunta e di quel gruppo politico "pieno di consenso" che adesso – giocoforza – necessita di posti di rilievo ove collocare persone vicine...magari anche non eletti.



La delibera 105, infatti, segue quella dichiarazione rilasciata alla stampa da parte del Sindaco il quale – all'indomani della nomina - era a "dispensare" poltrone e poltroncine anche e soprattutto ai non eletti "scontenti" del venir meno di quegli accordi pre elettorali e – quindi, aventi la necessità di essere coccolati ed accontentati.



Che ciò corrisponde al vero lo dimostra lo stesso testo della delibera allorquando quale requisito per partecipare NON si individuano le capacità, ma la "militanza". Non si ricercano persone capaci, che possano effettivamente dare un aiuto all'amministrazione, ma persone che abbiano "militato" nel gruppo politico e che – per questo – accettino di lavorare gratuitamente prendendo – magari – decisioni o fornendo suggerimenti su argomenti dei quali conoscono poco o nulla.



Attendiamo fiduciosi di leggere i diversi curricula che giungeranno all'Ente per comprendere i criteri di scelta che saranno adottati. Intanto 5 nomi già sono stati dichiarati alla stampa... saranno gli stessi ad essere prescelti?