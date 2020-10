Poggio Sannita, camicia nera su lapide caduti seconda guerra mondiale. Sindaco Orlando risponde

In relazione alle note rubricate al prot. 2921 del 01.10.2020 e prot. 3020 del 07.10.2020, inerente l'oggetto, si relaziona quanto segue:

In data 13 luglio 2016, con nota rubricata al prot. 1857/I , ricevevo formale richiesta da un cittadino che chiedeva l' apposizione sul Monumento ai Caduti del nostro Comune, di una lapide riportante i nomi dei caduti Poggesi della Seconda Guerra Mondiale;

A costui rispondevo, con nota prot. 2077/I del 05.08.2016, che il Comune già in precedenza si era attivato ed aveva ricevuto i nominativi dei caduti da parte del Ministero e che l'Ente si sarebbe impegnato a stanziare dei fondi per la realizzazione dell'effige commemorativa;

> Con nota rubricata al protocollo comunale al n. 2241/I del 25.10.2019 mi veniva comunicato formalmente della costituzione di un comitato spontaneo di cittadini, che aveva fatto realizzare una lapide con inciso i nominativi dei caduti poggesi della II^ Guerra Mondiale e che delegava la persona richiedente del 2016 a donarla al Comune.

Mi corre l'obbligo precisare che l'Ente, nella persona dell'allora Sindaco Tonino A. Palomba, con nota prot. 53/VIII del 07.02.2005 avanzo' formale richiesta al Ministero della Difesa al fine di ricevere i nominativi dei caduti poggesi della II" Guerra Mondiale. Con nota prot. N. lev-7/000275/StC/Mecc. del 28.02.2005 e registrata al protocollo comunale il 04.03.2005, il Ministero invio' il tabulato nominativo riguardante i militari nati nel Comune di Poggio Sannita, Caduti, Dispersi, su tutti i fronti, nel corso della 2^ Guerra Mondiale. Alla nona riga, si legge: F.A, Esercito Italiano - Grado C. Nera Mastronardi Domenicangelo- Nato 1'11-02-02- Reparto e Arma M.V.S.N.- Fronte Africa Orientale- Morto il 01-06-41 (si allega opportuna copia).