Agnone, Agostino Iannelli: non sono mie le parole del comunicato stampa di Esserci, mi esprimerò dopo aver letto la delibera

Agostino Iannelli candidato sindaco con la lista del gruppo politico Esserci e oggi consigliere comunale di minoranza al comune di Agnone, non si attribuisce la paternità del comunicato stampa giunto ieri 14 ottobre in redazione a firma del suo gruppo. Il comunicato stampa di Esserci entra nel merito di una delibera dl 9 ottobre 2020 e di un annuncio stampa del Sindaco Daniele Saia sulla costituzione di uno staff del Sindaco. Staff che come lo stesso sindaco indicava in un recente comunicato stampa che recita:

"Daniele Saia ha deciso, inoltre, di istituire, per la prima volta nella storia del Comune di Agnone, lo staff del Sindaco, rigorosamente senza retribuzione, nel quale ha inteso inserire i quattro consiglieri non eletti ed Enrico De Simone, coordinatore dei Giovani per Agnone Democratica. I membri dello staff del Sindaco avranno il compito di coadiuvare le azioni amministrative, ognuno a seconda delle proprie competenze.

Paolo Di Pietro svolgerà ruolo di supporto per le questioni legali,

Giovanni Labbate curerà il rapporto con la frazione di Villacanale e dell’Ambito Sociale,

Umberto Di Ciocco sarà coinvolto in ambito di Innovazione Tecnologica ed Energia, mentre Marco Cacciavillani si occuperà di Innovazione nel campo dell’Agricoltura.

Enrico De Simone gestirà la Comunicazione con gli organi di stampa e gli account social riguardanti l’Amministrazione comunale."

Ma IANNELLI sentito telefonicamente afferma: Non sono stato nemmeno avvertito di questo comunicato stampa del mio gruppo, nel quale non mi riconosco nel metodo e rispetto al merito dovrò acquisire gli elementi per stabilire la legittimità della delibera e solo a quel punto mi esprimero nelle sedi istituzionali. Certo è necessario un chiarimento all'interno del gruppo politico"