Emergenza cinghiali nel Molise, interpellanza di Aida Romagnuolo

Oggetto: Emergenza cinghiali nel Molise.

PREMESSO CHE: lo stato emergenziale causato dall’aumento incontrollato dei cinghiali presenti sul territorio regionale sta mettendo in ginocchio l’intero settore agricolo e risulta totalmente fuori controllo al punto che, enormi gruppi di ungulati si spingono fino al centro di moltissime aree urbane e quindi non più considerati straordinari dal momento che vengono normalmente e abitualmente documentati dia filmati e dalle fotografie di tantissimi cittadini. Che gli avvistamenti ormai avvengono in ogni zona, addirittura all’interno di giardini, davanti ai portoni di civili abitazioni, nelle aree private, mettendo così seriamente a rischio l’incolumità di bambini, di mamme, di anziani e di normalissimi cittadini, così come sta ormai accadendo a Termoli a cadenza giornaliera non solo nelle varie contrade come Colle Macchiuzzo, Parco comunale, Quartiere San Pietro, Rio Vivo, Difesa Grande e Colle della Torre ma, all’interno dell’abitato cittadino di giorno e di notte, nelle strade principali della cittadina adriatica, così come accade negli altri Comuni molisani.

CONSIDERATO CHE: i dati forniti dal Compartimento di Polizia Stradale ci conferiscono, assieme all’Abruzzo, il triste primato del più alto numero d’incidenti stradali attribuibili ai cinghiali, esponendo quindi quotidianamente gli automobilisti e i motociclisti a seri rischi anche mortali, così come gli incontri causali tra i cinghiali e gli agricoltori o comune persone che oltre allo spavento vengono assaliti riportando seri danni fisici e psicologici. Consiglio Regionale del Molise XII Legislatura Il Consigliere Aida Romagnuolo Via IV Novembre n. 87 - 86100 Campobasso Email: cons.aidaromagnuolo@regione.molise.it - aidaromagnuolo@cert.regione.molise.it

EVIDENZIATO CHE: la sola attività venatoria risulta assolutamente insufficiente per contrastare un fenomeno di così grandi dimensioni e, considerato che il calendario venatorio approvato con delibera n° 302 del 20 agosto 2020 ha previsto il prelievo e quindi l’abbattimento della suddetta specie solo per un breve arco temporale e a giorni stabiliti, assolutamente insufficienti, considerato che ormai le colonie di questi animali nel Molise prevedono la presenza di migliaia e migliaia di cinghiali che creano danni alle persone e al territorio ma che crea anche un grandissimo danno economico per le tante azioni di richieste risarcitorie nei confronti della Regione Molise intraprese da chi viene a contatto e subisce danni a causa degli ungulati.

Tutto quanto premesso SI INTERPELLA Il Presidente della Giunta e l’assessore regionale competente, per conoscere quali provvedimenti si intendono intraprendere al fine di fronteggiare questo stato emergenziale e di particolare gravità.

Campobasso 22 ottobre 2020 Aida Romagnuolo Consigliere Regionale