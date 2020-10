Covid-19: Capracotta, Paglione dispone la sospensione degli ingressi alla casa di riposo

Il sindaco di Capracotta Candido Paglione,con ordinanza e a scopo precauzionale, sospende gli ingressi agli estranei presso la casa di riposo di Capracotta.

"Provvedimento forte" dice, deciso in accordo con la direzione della struttura, ma necessario

Di seguito:

"Oggi ho firmato l’Ordinanza che sospende gli ingressi nella nostra Casa di Riposo.

Un provvedimento forte, ma necessario - deciso in accordo con la direzione della struttura - proprio per difendere e tutelare il più possibile i nostri anziani in questo difficile momento che vede i contagi da Covid-19 in forte espansione, anche nel Molise.

Da oggi, quindi, gli ingressi sono sospesi. Anche le visite che da qualche tempo venivano effettuate in modalità programmata per i familiari e i visitatori.

Dobbiamo tutelare i nostri anziani ad ogni costo, anche perché di questa terribile epidemia non sappiamo ancora tutto, ma di sicuro abbiamo capito che colpisce duramente i più deboli e gli anziani. Mi appello ancora una volta alla collaborazione e al senso di responsabilità, invitando tutti ad usare in ogni circostanza la massima attenzione2.