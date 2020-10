Si ribalta sul motozappa, muore un 61enne ad Agnone

Nel pomeriggio di oggi un uomo di 61 anni, Raffaele Pannunzio , dipendente del comune di Agnone, ha perso la vita nei pressi di Agnone mentre utilizzava un motozappa con il quale probabilmente si è ribaltato. Inutili i soccorsi immediati del 118. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, il 118. Le cause dell'iincidente sono in via di accertamento. La notizia della avvenuta morte dell'uomo si è sparsa velocemente lasciando interdetta e addolorata la popolazione agnonese, era molto consciuto e ben voluto