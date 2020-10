Convocazione consiglio provinciale di Isernia per il giorno 27 ottobre

Interrogazione a firma dei Consiglieri A. Cantone e M. Sacco (prot. n. 8243/2020) ad oggetto "Protocollo d'intesa per l'istituzione di un Presidio Turistico e Culturale in ambito Provinciale - Richiesta chiarimenti" (art. 71 Regolamento Consiglio Provinciale)

Ratifica della deliberazione del Presidente n. 28 del 28/07/2020 di variazione al bilancio di previsione 2019-2020 annualità 2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs.267/2000. Contributo MIUR per adeguamento funzionale aule Istituti Scolastici in conseguenza emergenza COVID 19

007