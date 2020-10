Coronavirus: Altri tre casi positivi ad Agnone, lo comunica il sindaco Daniele Saia

Agnone, il sindaco Daniele Saia informa la cittadinanza di altri tre casi positivi al coronavirus. Lo rende noto con un comunicato

"In merito a tamponi per il COVID 19 effettuati dall’ASREM, a cittadini residenti nel Comune di Agnone, comunico che si sono riscontrate ulteriori tre positività al test, per questo è stata messa in atto immediatamente ogni utile procedura per la tutela della Comunità tutta

Le procedure in questione sono state attivate secondo precise linee guida ASREM in sintonia con la dirigenza dell’Azienda Sanitaria Regionale, il locale Comando Stazione Carabinieri e la Dirigenza Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “G.N. D’Agnillo”. Inoltre, è già in essere, una certosina mappatura, effettuata dal Dipartimento Unico di Prevenzione dell’ASREM, di tutti coloro i quali hanno avuto contatti, con i soggetti risultati positivi.

A titolo precauzionale già nella giornata di oggi sono state effettuate le sanificazioni degli edifici scolastici di “Largo Pietro Micca”, del plesso “F.A. Marinelli” e di una parte dell’edificio ospitante l’Istituto Tecnico Industriale. Tengo a sottolineare che in merito alla evoluzione della vicenda sarà mia premura informare tempestivamente la Cittadinanza di qualsiasi eventuale novità si possa presentare sul caso in questione.

Si raccomanda tutti di osservare scrupolosamente le prescrizioni previste per legge in particolar modo il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, il distanziamento sociale e di non spostarsi con mezzi pubblici o privati salvo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità."

Agnone lì 26/10/2020 ore 21,30

IL SINDACO

F.to Dr. Daniele SAIA