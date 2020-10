Agnone-Coronavirus. Saia chiude la scuola dell'infanzia di Via Pietro Micca. Porte sbarrate del plesso fino al 3 novembre

Il sindaco di Agnone Saia con ordinanza n° 34 del 27 ottobre 2020 chiude la scuola dell'infanzia del plesso di via Pietro Micca dal 28 ottobre al 3 novembre. La ordinanza recita: Emergenza COVID19 - Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio da contagio nel territorio comunale di Agnone - Chiusura plesso scolastico di Via Pietro Micca dal 28.10.2020 al 3.11.2020. Per quannto concerne il plesso scolastico F.A. marinelli, dopo la sanificazione il plesso riapre, ma le classi 3a e 3b da domani inizieranno con la didattica a distanza. Da informazioni certe abbiamo appreso che i genitori saranno informati con circolare della dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo prof Tonina Camperchioli.