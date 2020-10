Molise-Le organizzazioni sindacali di categoria proclamano lo stato di agitazione degli infermieri

Sale la preoccupazione tra il personale sanitario molisano per la scarsità di personalei. Le segreterie regionali dei sindacati di categoria Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi e Nursing up hanno proclamato lo stato di agitazione per carenza di personale. Ma a preoccupare il personale medico sono anche le carenze strutturali e di mezzi, assieme a quello che i sindacati definiscono il mancato rispetto degli impegni assunti in particolare per l'assenza di riconoscimenti economici da parte di Regione e Asrem.

I rappresentanti dei lavoratori lamentano l'immobilismo del governo regionale di fronte a una sanità che rischia di mettere a rischio la salute dei cittadini, mentre si continuano a chiedere sacrifici ai professionisti del settore.