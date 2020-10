Serie A di fine ottobre sui bookmakers online

Lo sport riesce a tirare avanti nonostante le difficoltà che sta attraversando tra calciatori positivi al Covid e questioni economiche. In alcune squadre di Serie A si è in ritardo con gli stipendi, ci sono problemi tra acquisti e cessioni, si vive sulla tensione di una nuova sospensione generale e non solo fino al 13 novembre. Lo sport dilettantistico e non professionale purtroppo si è dovuto fermare e tra tantissime polemiche, è proprio da qui che nascono le future stelle del calcio, che lavorano tantissimi sportivi, atlete, tecnici e allenatori per formare futuri campioni. Con questa premessa, ci addentriamo nel mondo delle piattaforme di scommessa sportive, fortemente connesse agli eventi reali e vediamo con le loro tabelle di quote le partite più importanti. Andiamo su sitiscommesse24.com e facciamo una panoramica generale.

Serie A del trentuno ottobre, primo e due novembre

Iniziamo da Campobet, un bookmaker con licenza Curacao che offre scommesse sportive, live, casinò live ed elettronici, tornei di giochi come slot, roulette e carte. E' una piattaforma top nel mese di ottobre, consente di seguire e scommettere su tutti i campionati di calcio mondiali e di tantissime discipline sportive.

Entriamo nella Homepage calcistica e lampeggia Serie A con tre giornate prenotabili. Partiamo dal 31 ottobre.

Sabato giocheranno: Crotone Atalanta alle 15, Inter Parma alle 18, Bologna Cagliari alle 20.45.

Crotone Atalanta hanno uno schema 1x2 elevato, la quota maggiore è sulla squadra di casa a 6.20, sul pareggio a 5.20. Per l'Atalanta si punta con 1.44.

Inter Parma da seguire dopo tre ore, troviamo il Parma con una quota a 9.20 sullo schema 1x2. Anche il pareggio è segnato a 6.00, se si punta sull'Inter si ha un moltiplicatore di 1.29.

Bologna Cagliari ha quote più basse rispetto alle partite annunciate: 1.94 (1), 3.95 (x), 3.60 (2).

Vediamo adesso la seconda giornata. Domenica giocheranno le squadre più seguite. Si iniza alle 12.30 con Udinese Milan. Segue alle 15 Spezia Juventus, Torino Lazio. Alle 18 giocano Napoli contro Sassuolo, Roma contro Fiorentina. Su Campobet la giornata si conclude all 20.45 con Sampdoria Genoa. Negli schemi 1x2 delle partite domenicale elencate troviamo sul pareggio di Napoli Sassuolo una quota di 4.50, mentre la vittoria dell'ospite è a 5.20. La Spezia se vince sulla Juventus darà un vincita moltiplicata 7.80, il pareggio a 5.00.

Lunedì 2 novembre prosegue con Verona contro Benevento alle 20.45. La vittoria dell'ospita vale 4.00, il pareggio 3.70.

22Bet: i migliori campionati di calcio da seguire.

Visitiamo adesso 22Bet di TechSolutions sempre a Curacao. Ci si iscrive e si usano Visa, Mastercard, Diners Club o Discover per coprire le puntate sportive. Come top campionati calcistici, il bookmaker ci segnala: Russia Premier League, UEFA Europa e Champions L, Inghilterra Premier League, Germania Bundesliga. Continua con Spagna, Francia, Copa America, alcune partite del campionato cinese e asitiche attive giornalmente.

Per la Uefa Europa League troviamo due partite attive con Napoli e Roma. La squadra partenopea è ospite e si scontra con Real Sociedad, il 29 ottobre alle 21. Schema 1x2: 2.67 - 3.4 -2.605.

allo stesso orario c'è Roma contro CSKA Sdiia. Lo schema 1x2 da quota alta per il pareggio 6.55 e ancora di più per l'ospite 11.5.

Seguono altre partite da prenotare fino al cinque novembre ma senza squadre italiane.