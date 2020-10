Giornata della memoria, Patriciello ricorda la tragedia di San Giuliano di Puglia

Ricordo perfettamente il dolore e lo sconforto di quella giornata di diciotto anni fa. Quel giorno, a #San #Giuliano di Puglia, persero la vita 27 #bambini, la loro maestra e altre due persone.

Oggi, a distanza di tanti anni, abbiamo non solo il dovere di ricordare, ma di lavorare ed investire in prevenzione e sicurezza perché simili tragedie non accadano mai più. Il ricordo di quei tragici momenti è una ferita ancora aperta nella memoria e nella coscienza di tutti noi. Credo sia fondamentale, quindi, stare al fianco dei comitati delle vittime e sostenere con convinzione tutte le iniziative e le rivendicazioni portate avanti in questi anni.

Un segno di vicinanza istituzionale nei confronti di un’intera comunità ma, al tempo stesso, un atto di equità e di giustizia sociale a sostegno dei diritti di tutti coloro che hanno visto la propria vita cambiare irrimediabilmente dopo i tragici eventi del 31 ottobre 2002.