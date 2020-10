Coronavirus- Altri due positivi alla Sevel di Atessa

"L'azienda ci ha appena avvisato che altri 2 lavoratori dell'officina Montaggio ute 1 turno B, ed ute 9 turno C, sono risultati positivi al Covid-19.Si sta procedendo all'organizzazione della sanificazione delle aree interessate come da protocollo." Questa è la nota inviata alla redazione dal delegato sindacale Sevel di Atessa , Emanuele Cimone. I casi riscontrati in sevel da marzo 2020 sono circa 10, ma il numero sta aumentato nel giro di pochi giorni coinvolgendo varie officine, questa volta i casi si sono verificati presso l'officina montaggio.Il Protocollo sul contrasto al Covid-19 che viene applicato scrupolosamente in Sevel,nelle attività lavorative con riferimento alle norme in tema di igiene e sicurezza degli ambienti, prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago oltre alla pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. In Sevel di Atessa, le organizzazioni sindacali e l'azienda, visti i casi positivi riscontrati nel giro di pochi giorni, si va verso una scelta di ulteriore sanificazione, quella straordinaria sugli impianti e relative postazioni di lavoro, da effettuarsi tutte domeniche.