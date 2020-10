Coronavirus,bollettino ufficiale del 31 ottobre 2020 delle ore 18,00.Agnone cluster noto due casi positivi

Aggiornamento bollettino sabato 3 ottobre ore 18.

Nuovo aumento esponenziale dei casi in Molise di Covid. La curva del contagio non accenna ad appiattarsi, anzi cresce velocemente. Nella giornata di oggi, sabato 31 ottobre, su 816 tamponi processati, sono stati riscontrati altri 101 casi di contagio.

I decessi giornalieri sono 3 e i nuovi ricoverati in malattie infettive sono 3, reparto dal quale si registra anche un dimesso. I ricoverati totali sono 23, di cui 18 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi hanno sfondato la quota dei mille e sono 1067.

Il totale dei decessi, purtroppo, è arrivato a 40.

I nuovi positivi (101) sono:

2 Agnone (cluster noto)

2 Bojano (cluster noto)

1 Busso (cluster noto)

16 Campobasso (cluster noto)

1 Campomarino (cluster noto)

8 Carovilli (cluster noto)

6 Castelpetroso (cluster noto)

6 Fornelli (cluster noto)

2 Fossalto (tampone richiesto dal medico di base)

1 Guglionesi (cluster noto)

12 Isernia (cluster noto)

1 Jelsi (cluster noto)

1 Larino (cluster noto)

1 Montaquila (cluster noto)

3 Monteroduni (cluster noto)

1 Oratino (cluster noto)

2 Pesche (cluster noto)

3 Pescolanciano (tampone richiesto dal medico di base)

3 Portocannone (cluster noto)

1 Pozzilli (cluster noto)

4 Riccia (cluster noto)

1 San Giuliano del Sannio (tampone richiesto dal medico di base)

12 Sessano del Molise (cluster casa d riposo)

4 Spinete (tampone richiesto dal medico di base)

5 Termoli (cluster noto)

2 Venafro

I decessi di oggi 3: si tratta un paziente Carpinone che era in malattie infettive e due pazienti, di Castelpetroso e Isernia che erano in terapia intensiva.

Si registrano 3 nuovi ricoverati: hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione 1 cittadino di Fossalto, 1 di Riccia e 1 di Isernia. E’ stato dimesso da malattie infettive una persona di Cercemaggiore.