Coronavirus, a Carovilli persistono problemi legati alla diffusione alla pandemia, il sindaco non riapre le scuole

"Come anticipato nella mia ultima nota, comunico che in data odierna, a causa delle problematiche legate alla diffusione della pandemia da covid 19 ho provveduto ad emettere una ulteriore ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del nostro plesso scolastico a far data da domani 3/11/2020 fino al 14/11/2020. Durante detto periodo sarà assicurata la didattica a distanza".

Questo il testo del comunicato col quale il primo cittadino di Carovilli, Antonio Conti, nel primo pomeriggio di ieri ha informato la popolazione tutta in merito al rinvio della riapertura delle scuole prevista per oggi 3 novembre 2020. Il suo è stato un provvedimento tanto prevedibile quanto indispensabile vista la diffusione dell'epidemia nel nostro piccolo comune.