I giovani per Agnone democratica per per i diritti Lgbt: Una panchina arcobaleno contro l'omofobia e gli episodi di intolleranza

I giovani per Agnone democratica per per i diritti Lgbt e chiedono al comune di Agnone l’installazione di una panchina con i colori dell’arcobaleno. Un gesto simbolico contro l’omofobia e gli episodi di intolleranza. Spiega Enrico De Simone coordinatore dei giovani Democratici:

"Stamattina abbiamo presentato richiesta formale al Comune di Agnone per verniciare una panchina del "Belvedere Ripa" con i colori della bandiera LGBTIQ+ in occasione della votazione in Parlamento per l'approvazione della legge Zan: "Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere".

Noi Giovani per Agnone Democratica ci schieriamo con decisione dalla parte dei diritti delle persone, contro ogni forma di discriminazione e violenza. L'Italia, tramite l'approvazione della legge, ha l'opportunità di compiere un passo avanti verso la realizzazione di un Paese più civile, che tuteli la libertà di autodeterminazione di ognuno.

Ci auguriamo che l'Amministrazione comunale sposi quest'importante battaglia.

#stopomotransfobia"