Covid: Molise, curva contagi in risalita dal 20 settembre

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 NOV - In Molise i primi segnali di una ripresa dei contagi nella seconda fase dell'emergenza Covid-19, si sono registrati il 20 settembre con 31 casi. È quanto emerge dal grafico della Regione che 'fotografa' l'andamento epidemiologico Sars-Cov-2 dal 1/o marzo a ieri.

Altro picco, il 12 ottobre con 49 contagi, poi il 16 ottobre (64) per arrivare al 29 ottobre con 115 positivi. Dall'inizio dell'emergenza in Molise si sono registrati in totale 2.199 casi, con 45 decessi, a fronte di 63.905 tamponi processati. Il numero degli asintomatici a domicilio (5 novembre) è 1.368, il 95% del totale di quelli attualmente positivi (1.426) nella stessa data. (ANSA).