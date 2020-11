Covid-Da giovedì 12 novembre i tamponi si faranno a Agnone. Lo annuncia la consigliera Calenda

I tamponi naso-faringeo per la diagnosi da Coronavirus si potranno efettuare nei due nuovi "centri raccolta tamponi" :a Isernia da domani 10 novembre ed a Agnone da giovedi 12 cm. Ad annunciarlo è la consigliera regionale Filomena Calenda che affida ai social la comunicazione

Di seguito:

"Da domani, sarà operativo il centro raccolta tamponi presso il container allestito nel parcheggio del Veneziale di Isernia. Da giovedì, sarà attivo quello di Agnone. Sono convinta che le operazioni di screening e di prelievo saranno effettuate rispettando tempi adeguati alla criticità sanitaria. Sempre più persone sono in casa da molti giorni in attesa di essere convocate per effettuare il tampone molecolare, che ricordiamo essere l'unico riconosciuto dai protocolli nazionali. Il buonsenso e la necessità di contenere la diffusione del virus porta tutti noi ad adottare ognuno per le proprie competenze e responsabilità, comportamenti e azioni adeguati al momento!!!

Dando ai cittadini risposte certe e immediate, cosicché possano vivere con più serenità l'emergenza sanitaria mondiale.

Lavoriamo tutti insieme per uscire da questa emergenza

Da solo si va avanti insieme si va LONTANO"