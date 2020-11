Ulteriore riduzione dell'erogazione dell'acqua nelle case agnonesi, problema atavico che crea disagi e frena lo sviluppo di un territorio

Con una nota il comune di Agnone informa la cittadinanza di una ulteriore interruzione dell'erogazione idrica nelle abitazioni. La situazione appare alquanto pereoccupante. Certo la siccità sta colpendo molte zone italiane in particolare quelle della fascia adriatica della Romagna e i settori orientali di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia ma probabilmente sulla attuale carenza incidono anche le perdite di un acquedotto colabrodo alle quali l'amministrazione dovrebbe trovare oramai una soluzione definitiva e inderogabile che crea disagio alla popolazione e che non candida il paese a promuovere il territorio per un turismo di qualità e che tra l'altro non crea sconti in bolletta del costo dell'acqua

La comunicazione:

"#ILCOMUNEINFORMA - INTERRUZIONE EROGAZIONE IDRICA

Il Comune di Agnone avvisa che, a causa della manutenzione improvvisa urgente in atto sulle condotte, sarà sospesa l’erogazione idrica fino alle ore 13:00. Saranno interessate dalla problematica tutte le zone del Comune tranne il centro storico in quanto attinge in maniera diversa sulla condotta idrica adduttrice."