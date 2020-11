TRIVENTO. L'associazione CO.N.G.E.A.V. rinnova le cariche

direttive della sezione locale.

Riconfermato alla Presidenza Nicolino Scarano mentre alla

carica di vicepresidente viene eletta Valeria Fiore.

A completare il direttivo Tiziano Di Claudio alla segretaria,

Andrea Fabbrocino come amministratore e Valeria Civico alla

tesoreria.

L' attività dell' associazione, che ad oggi conta l'adesione di 16

soci, si espleta nell'ambito della tutela dell’ambiente e vanta

l'adesione di guardie giurate con nomina provinciale e

prefettizia aventi compiti di vigilanza, prevenzione e

repressione delle attività illecite legate alla raccolta di funghi e

tartufi, caccia e pesca, nonché alla detenzione di animali.

- Ringraziamo la Diocesi di Trivento per averci messo a

disposizione i locali di Piazza Fontana 91, già presidio della

Stazione del Corpo dei Carabinieri - afferma il Presidente

Scarano. - Poter contare, dopo tanti sforzi, su un luogo dove

discutere e programmare le attività di volontariato ci

permetterà finalmente di poter mettere in pratica i valori e i

servizi del personale CO.N.G.E.A.V. e delle guardie ambientali.

Ringrazio anche il Sig. Angelo Molinaro per averci messo a

disposizione l'autovettura e il Sig. Angelo Fagnani per aver provveduto all'allestimento del mezzo -.

- Contiamo nel massimo coinvolgimento da parte di tutti coloro che credono nella tutela dell'ambiente e

nell';importanza della sua salvaguardia come bene da dare in eredità alle future generazioni -.

Ambizione sembra essere la parola d'ordine: - stiamo lavorando ad un progetto congiunto fra scuole,

amministrazioni locali e Diocesi di Trivento. Vorremmo dotarci di strumenti digitali per il monitoraggio del

territorio e per la segnalazione immediata di eventuali abusi - conclude il Presidente Scarano.

Al sodalizio può aderire chiunque, in qualsiasi momento, a fronte di un contributo per la tessera associativa

che comprende l’assicurazione obbligatoria (ndr).

Nicolino Scarano