Il cordoglio del mondo politicoper la morte dell’ex sindaco di Campobasso Vincenzo Di Grezia

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e con lui l’intera Amministrazione comunale, il presidente del Consiglio, Antonio Guglielmi e tutti i Consiglieri comunali, esprimono, anche a nome della comunità cittadina, il più profondo cordoglio per la dipartita dell’Ing. Vincenzo Di Grezia, già sindaco di Campobasso dal 1992 al 1995. “L’Amministrazione comunale tutta si stringe intorno alla famiglia Di Grezia in questo momento di dolore, per ricordare la figura politica e professionale dell’ex sindaco e l’impegno da lui profuso per la sua città”, ha dichiarato il sindaco Gravina non appena è venuto a conoscenza della notizia.

Anche il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, a nome anche del Consiglio Provinciale e di tutto l’ente di Palazzo Magno, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco di Campobasso ed ex Direttore Generale della Regione Molise, Vincenzo Di Grezia. “Alla famiglia Di Grezia – scrive il Presidente Francesco Roberti – giungano le condoglianze da parte di tutta la Provincia di Campobasso. Ci stringiamo nel dolore, unendoci al cordoglio di tutta la famiglia”.

Anche Michele Iorio ha voluto ricordare Di Grezia

«A Di Grezia. E’ con profondo dolore che ho appreso della tua scomparsa. Hai dato tanto al Molise, caro Enzo. Ad oggi sei certamente tra i migliori tecnici che questa regione abbia mai avuto. Abbiamo condiviso insieme l’esperienza del terremoto raccogliendo le iniziative per risollevare il Molise nel “Libro Bianco” che conservo gelosamente. Abbiamo vissuto insieme la tortuosa strada che ci ha portati al finanziamento dell’Autostrada del Molise e dispiace che tu non abbia potuto goderne nonostante gli sforzi per la sua realizzazione. Sei stato per me un amico sincero e un collaboratore leale, di te ricorderò sempre il tuo spirito gioviale. Il mio pensiero va a te e a quell’ultimo saluto che non ho potuto darti. Il mio abbraccio più grande va alla tua famiglia».