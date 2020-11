Scomparsa Vincenzo Grezia, il cordoglio di Patriciello

BRUXELLES, 12 NOVEMBRE 2020 – Provo un grande dispiacere per la morte di Vincenzo Di Grezia, una persona davvero speciale. Ad Enzo ero legato da un legame di sincera amicizia e grande stima. Oltre alla comune militanza politica, ho avuto la fortuna di collaborare con lui negli anni della sua esperienza come dirigente regionale. Il Molise perde un uomo che si è sempre adoperato con passione e grande abnegazione per lo sviluppo del territorio. Alla sua famiglia vanno le mie più sincere e commosse condoglianze .