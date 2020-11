Agnone: Spariscono i parcheggi rosa dedicati alle mamme

Spariti i parcheggi rosa a Agnone. Un servizio istituito dalla vecchia amministrazione, per adesso ancora non previsto dal codice della strada, sono i parcheggi rosa. Fuori dalla legge ma che saranno parte integrante entro fine anno della legge di stato stando alle nuove regole contenute nell codice della strada, per il momento approvato in commissione trasporti

Sono parcheggi riservati alle donne in stato interessante con i bambini fino ad un anno di età a seguito, in luoghi che i sindaci hanno la facoltà di individuare come "sensibili "come ad esempio nei garage di alcuni centri commerciali o nei pressi dei parchi gochi, o vengono collocati in zone di utilità, nelle vicinanze del centro, o nei pressi di ambulatori, ospedali, ASL, uffici postali, uffici pubblici, banche e parchi pubblici..

Ad Agnone la nuova amministrazione ha scelto di eliminarli trasformandoli in parcheggi per disabili. Non è necessaio stilare una classifica dei bisogni, sono indispensabili e determinanti i parcheggi per disabili come lo dovrebbero essere quelli per le donne pensati per aiutare le donne nel loro bellissimo ma complcato e faticoso ruolo di mamme, lavoratrici, un modo per venire incontro alle loro problematiche ed esigenze. Non essendo il parcheggio rosa stigmatizzato da una legge, chi occupa impropriamente quei posti non è passibile di ammenda. Ma da nord a sud di Italia sono stati ben accolti e in molte città il numero e' stato aumentato sensibilmente e in vista dell'approvazione delle modifiche sara' punito con una sanzione amministrativa chi viola la legge. L'appello delle donne è rivolto alla assessora alle pari opportunità Enrica Sciullo e al Sindaco Daniele Saia, affinchè motivino pubblicamente l'opportunità di tale scelta che penalizza le donne in stato interessante e con i bambini piccoli a seguito.,