Tamponi Agnone, parla Florenzano: apertura imminente ma non è tutto pronto, stiamo formando gli operatori e installando i programmi per i referti

Centro test covid ad Agnone, potrebbe sembrare una telenovelas visti i vari annunci sulla apertura tanto attesa dai cittadini non solo agnonesi ma di tutti i paesi limitrofi dell'Alto Molise e L'alto Vastese. Il sindaco Daniele Saia afferma che la sede individuata per l'esecuzione dei tamponi, Lo Chalet, e' pronta e l'amministrazione ha provveduto a fornire il centro di tutte le strutture i requisiti richiesti dalla Asrem. A tal proposito abbiamo inteso intervistare il DG della Asrem dott Oreste Florenzano che ha risposto alle nostre domande : "Faro' a breve un comunicato stampa, purtroppo non è tutto pronto, stiamo facendo la formazione degli infermieri e si sta lavorando al percorso per la gestione dello sporco che stiamo ultimando, stiamo installando i programmi dotando di password per la refertazione dei tamponi perchè forniamo una password e una username a chi si sottopone al test covid in modo che loro stessi possono collegarsi al sito. Dobbiamo concludere queste due cose, i tempi per la partenza sono imminenti al massimo l'inizio della prossima settimana"