Cultura - Il Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale” lancia la Campagna soci per l’anno 2021 in vista del rinnovo delle cariche

Il 2020 si può definire senza dubbio un annus horribilis anche per le iniziative culturali del Centro Studi: apertosi a gennaio con un’edizione superlativa di Versi di vini, vini di-versi, nella splendida cornice del museo storico del rame, il calendario culturale con l’arrivo della pandemia è stato di fatto annullato sia per la parte degli eventi in collaborazione con il progetto culturale della diocesi di Trivento sia per le altre iniziative, fatta eccezione per l’omaggio a Luigi Gamberale svoltosi in agosto.

. È giunto il momento, però, di porre le basi per una ripartenza più solida e convinta, come ci impone da un canto la nostra mai spenta convinzione che la promozione culturale sia anche promozione del territorio, nonché elemento qualificante di qualsiasi offerta turistica, dall’altro la rinnovata collaborazione con il Centro Studi 2000 di Guardialfiera per la ripresa del progetto del Parco Letterario. Lanciamo, pertanto, un accorato appello a tutti coloro che coltivano con passione studi e ricerche sul nostro territorio, che amano l’Alto Molise e intendono impegnarsi per la sua valorizzazione, che hanno idee, suggerimenti , voglia e tempo da investire a servizio della cultura e della bellezza, che siano desiderosi di confrontarsi e mettersi a lavoro per tentare ancora un cambiamento, soprattutto ora in cui c’è bisogno di progettare un “dopo” in cui rimettersi in gioco con convinzione e determinazione.

Nel suo ruolo di promotore culturale, il Centri Studi è e resta un’associazione indipendente, in cui la condivisione ed il confronto sono gli elementi essenziali e in cui l’obiettivo centrale è operare per il paese e per il territorio, mai per se stessi; sempre a servizio della cultura come operai instancabili, convinti che molto c’è ancora da fare, da scoprire, da valorizzare. Chiediamo di esprimere, entro il 10 dicembre 2020, la vostra disponibilità a sostenere il Centro Studi Alto Molise non solo con la tessera di iscrizione, ma anche e soprattutto con il vostro impegno concreto, con un apporto di idee, progetti e spunti da condividere e realizzare insieme, scrivendo alla mail del centrostudialtomolise@gmail.com o telefonando ai numeri:

330 503 849 (Armando)

349 3297981 (Ida)

333 208 3273 (Marcella)

Un preventivo conteggio dei nostri iscritti è essenziale in vista dell’assemblea per il rinnovo delle cariche, poiché ci consentirà di poter organizzare spazi e modalità secondo norme anticovid.