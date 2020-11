Caos sanità: Le postazioni del 118 di Agnone e Cerro al Volturno durante la notte appena trascorsa rimaste scoperte della figura medica

Sanità ad Agnone allo sbando. Gli operatri della postazione del servizio di 118 agnonese ci informano che questa notte tra il 16 e 17 novembre, le postazioni di Cerro a Volturno e di Agnone sono rimaste sprovviste del medico. Per una serie di eventi legati a patolgie concomitanti di più medici che prestano servizio nelle 16 postazioni del 118 molisano, dopo una serie di spostamenti da una postazione e l'altra quelle di Agnone e Cerro sono rimaste scoperte della figura sanitaria medica. Gli operatori del 118 affermano che la postazione di Cerro è rimasta scoperta perchè il medico è stato spostato presso la sede di Isernia e ad Agnone non è arrivato il cambio dopo che il sanitario di turno ha staccato alle ore 23, essendo presente in servizio dalle ore 8 di mattina. Sono state informate le forze dell'ordine ma nulla è accaduto, la postazione è rimasta scoperta per l'intera notte e questa mattina si aspettava un sanitario dalla postazione di Trivento.

Gli operatori temono tra l'altro che simili episodi si possano ripetere nei prossimi giorni. Raccontano che inizialmente il servizio aveva in dotazione 90 medici, oramai ridotti a 60 per coprire 16 postazioni in tutto il Molise. Ad Agnone dalle sei unità previste sono realmente presenti solo 3

Disagi, doppi turni, in piena emergenza Covid, gli operatori del 118 sono oberati da carichi di lavoroi insostenibili e turni massacranti. Nessun incentivo, nessuna indennità, nessun ristoro per persone indispensabili e insostituibili. In ogni caso sarebbe da comprendere come questa notte appena trascorsa il servizio del 118 ha fronteggiato le chiamate, se ci sono state non ne siamo a cnoscenza,l'assenza del sanitario.. Dell'accaduto è stato informato il DG Asrem dott Florenzano e il Sindaco di Agnone Daniele Saia.