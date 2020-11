Reumatologia di Agnone: arriva la certificazione di qualità della "Bureau Veritas Certification"

In piena emergenza covid 19 giunge una notizia che induce alla gratitudine per il grande impegno e il lavoro dei tanti professionisti che operano nel settore della sanità e in particolare in questa impegnativa fase storica..Molti di loro sono in prima linea a fronteggiare l'emergenza ma continuano ad occuparsi, come si rende necessario, anche delle altre patologie che affliggono la popolazione.

Una ottima notizia per la sanità agnonese e molisana giunge con l'arrivo dellla certificazione di qualità per l'UOSD di Reumatologia

Ospedale S.F. Caracciolo-Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Reumatiche e Autoimmuni il cui responsabile e' il noto e stimato professionista reumatologo dott Franco Paoletti.

La certificazione è di un ente esterno alla Asrem, la "Bureau Veritas Certification" società presente a livello globale, accreditata da oltre 60 organismi internazionali, che opera servizi di verifica e certificazione accreditata su l'organizzazione del lavoro, del reparto, dell'assistenza e sull'attività clinica. in particolare le verifiche sono state operate su "Progettazione ed erogazione del processo di diagnosi, cura e follow up del paziente affetto da artrite psoriasica e Axial Spa in regime ambulatoriale e day hospital" Un plauso al dott Paoletti e a tutti gli operatori sanitari che con abnegazione, professionalità e impegno, tutti giorni si adoperano per migliorare la qualità della vita di tante persone