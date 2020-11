Coronavirus, riapre il plesso scolastico di Capracotta. Paglione: La scuola e' il luogo da dove ripartire

Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione annuncia la riapertura delle scuole dopo l'interruzione delle attività scolastiche di due settimane a causa dell'emergenza covid :

"Giovedì riapriremo il nostro plesso scolastico. Dopo circa due settimane di chiusura forzata a causa del Covid, siamo pronti a ripartire. Lo faremo nella massima sicurezza, dopo che tutto il personale scolastico e gli alunni interessati, in quanto contatti delle persone risultate positive, hanno superato il periodo di quarantena previsto e sono risultati negativi al test antigenico.

È un momento di speranza che deve farci guardare avanti con fiducia, nonostante le oggettive difficoltà, che non sono certo superate. Anzi. Però la scuola per la nostra comunità, come per ogni comunità, rappresenta il luogo da dove ripartire. Sappiamo, tuttavia, che il nemico non è ancora vinto. Dunque torniamo a scuola in sicurezza ma continuiamo a rispettare le regole in maniera scrupolosa. Solo così possiamo farcela!"

Questo quanto ha dichiarato in un post sui social