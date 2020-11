Controlli nei luoghi di lavoro,sanzionato operaio sprovvisto di casco di protezione e di indumenti ad alta visibilità

In particolare, nel corso delle verifiche, i militari hanno riscontrato che un operaio addetto alla realizzazione di uno scavo non solo svolgeva la sua attività pericolosamente nel raggio d'azione di macchina movimento terra, peraltro omettendo di utilizzare il dispositivo di protezione individuale per il capo (casco), ma addirittura operava senza indossare indumenti ad alta visibilità, circostanza potenzialmente grave sia per l’incolumità dell’operaio stesso che per gli utenti della strada, atteso che i lavori avevano luogo su una strada statale a scorrimento veloce e ad alta frequentazione. Quanto accertato è stato debitamente segnalato alla locale A.G. per le determinazioni di competenza.