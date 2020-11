Riconfermato Salvatore Micone alla Presidenza del Consiglio Regionale

Nella seduta di oggi, in Consiglio Regionale, è stato riconfermato come Presidente del Consiglio Salvatore Micone. A palazzo D’Aimmo secondo mandato per l'esponente dell'Udc, che resterà in carica fino alla scadenza di questa legislatura. A breve si voteranno le altre cariche dell'ufficio di Presidenza: due vice Presidenti, nonché i due segretari.

Ad eccezione del Movimento 5 Stelle, che hanno votato scheda bianca, sia il Pd e gli altri gruppi consiliari hanno votato per la riconferma del Presidente Micone.