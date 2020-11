Vaccinazione antinfluenzale gratuita e su base volontaria ai dipendenti dello stabilimento Sevel di Atessa

"La Sevel vaccina i propri dipendenti che hanno fatto richiesta" questa è la comunicazione aziendale dello stabilimento Sevel di Atessa che lo comunica in una nota ai dipendenti :

"E' arrivato il primo lotto di 500 vaccini antinfluenzali tetravalenti per i dipendenti Sevel. Il lotto con i rimanenti 532 vaccini sono in arrivo nei prossimi giorni. Da oggi la sala medica comincerà a contattare le persone che hanno aderito all'iniziativa, per la somministrazione gratuita durante l'orario lavorativo."