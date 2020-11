Violenza sulle donne, la cruda testimonianza di Paola : dopo il mio vissuto ho detto basta

Paola è un nome di fantasia che abbiamo voluto dare noi alla giovane donna che ci tiene a tutelare la propria privacy sulla sua vera identità ma ha deciso con convinzione di raccontare la sua personale durissima esperienza sulle varie forme di violenza subite nel corso di parecchi anni in un rapporto malato con un uomo che diceva di amarla. E' mamma, giovane, piena di vita, bella. Oggi giornata internazionale della lotta alla violenza sulle donne,questa testimonianza giunge ed apre uno spiraglo di luce su vicende estremamente dolorose. Dopo anni di violenza Paola ha detto basta, è riuscita ad uscire dalle sabbie mobili che potevano inghiottirla e si è aperta di nuovo all'amore e alla vita

Ecco il suo racconto:.

"Delle donne vittime di violenza,bisognerebbe ricordarsi sempre...non solo il 25 novembre...le donne,tutte...andrebbero amate,rispettate e coccolate....Dico questo perché, ahimè,nonostante la mia giovane età, anche io sono stata una di quelle donne "vittime" di violenza...psichica,fisica e purtroppo ho conosciuto anche lo stalking...tutto questo io l'ho vissuto sulla mia pelle...

Ti annienta,ti distrugge e lentamente ti logora dentro, sembra non esserci una via d'uscita....MA NON È COSÌ!...la mia esperienza mi ha portato a conoscere per la maggiore la violenza psicologica....Tremenda!!!!

Perché se il dolore di uno schiaffo passa,le parole e i maltrattamenti ricevuti restano,e riaffiorano continuamente nelle mente e fa' male, tanto....!!Non vi fidate di chi predica amore e allo stesso tempo assume atteggiamenti bruschi,violenti,possessivi....non vi ama! Dice di amarvi,ma non è altro che un amore malato....Non sentitevi sbagliate,non vi annientate....trovate la forza di dire Basta!!!!

Non giustificate insulti e qualchelschiaffo....non perdonate...perché continuerete a riceverli !!!!E SARÀ SEMPRE PEGGIO!!!! Chi ama,non lo fa' !!! Fate come me,che non sono dove ho trovato il coraggio di farlo, dite basta e liberatevi di questo orrore che vi circonda.Tornerete a sorridere ma per davvero....e non dovrete più indossare la maschera del "va tutto bene" , e i finti sorrisi dietro quegli occhi pieni di lacrime...IO HO DETTO BASTA! e sono felice...sto' bene e credo ancora nell'amore quello vero e puro..che vi posso assicurare esiste!!! FORZA E CORAGGIO È QUELLO CHE MI SENTO DI DIRE A TUTTE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA....Preferisco restare anonima...ma per un semplice motivo,quello di cancellare definitivamente parte della mia vita che per me è poco definire un ncubo....DONNE AMATEVI...MERITIAMO DI AMARE E DI ESSERE AMATE...TUTTE INDISTINTAMENTE....!!!"