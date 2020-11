Coronavirus: Conti riapre le scuole a Carovilli

oggi 26 novembre riprende la didattica in presenza

Ormai da mesi il covid 19 ha travolto e sconvolto le vite di tutti nessuno escluso. Ciò è accaduto anche a Carovilli. Nel piccolo centro altomolisano, infatti, si sono originati almeno tre diversi focolai indipendenti l'uno all'altro e registrati molti contagiati. Tale situazione ha indotto il sindaco Antonio Conti a procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Oggi, 26 novembre 2020, a distanza di circa un mese riprende la didattica in presenza; obiettivo raggiunto dunque. Ed ora non ci resta che fare tesoro dell'esperienza vissuta, continuare a rispettare le regole ed augurare a studenti e personale una serena ripresa dell'attività scolastica in presenza.