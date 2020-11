Agnone-Cesto della solidarietà da DeCo': "chi può metta, chi non può prenda"

La Group General Dap, nata nel 1996, fiore all'occhiello del gruppo D'Appollonio una della aziende più competitive operante nel settore della distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari che tra le aziende affiliate conta DeCo',azienda presente ad Agnone diretta dal conosciutissimo e stimato Tony Staffoli, di Poggio Sannita, ha organizzato in vista dell'approssimarsi delle feste natalizie una iniziativa di solidarietà " Il cesto della solidarietà" rintracciabili in tutti i supermercati della Group General Dap

Il motto del cesto è "Chi può metta chi non può prenda" che invita chi ha la possibilità a donare qualcosa e chi ha bisogno di prendere. La pandemia da coronavirus ha oltremodo marcato le differenze tra le persone, sono tante infatti quelle in difficoltà in questo momento, perché magari rimaste senza lavoro. Sarebbe importante come succede nelle grandi città che in più angoli del paese ci fosse un cesto della solidarietà e non solo in questo tragico momento ma tutto l'anno in modo da creare una rete stabile di solidarietà.Un plauso comunque a questa grande azienda che si contraddistingue per le tante iniziative di solidarietà.