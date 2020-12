Agnone-Nuovo piano sociale di zona: Prorogati i termini relativi al tavolo di progettazione partecipata.

Si avvisano tutti i soggetti del terzo settore di cui alla Legge 328/2000, operanti sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone che, a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 26/11/2020, è prevista un proroga dei termini relativi al tavolo di progettazione partecipata, il quale rimane aperto fino al giorno 14/01/2021, diversamente da quando previsto nell’Avviso avente prot. n. 1464/2020, presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone sito in Piazza Dante Alighieri, n. 51.

Il tavolo di progettazione partecipata, nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, è aperto al pubblico, previo appuntamento telefonico contattando il numero 0865/77369, il lunedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Tutti i soggetti interessati possono far pervenire, anche tramite mail all’indirizzo info@ambitoagnone.it proposte, evidenziare particolari esigenze ed individuare tematiche particolari di approfondimento. In data 14/01/2021, alle ore 11.00, verrà presentata e discussa in maniera condivisa la bozza del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone tramite videoconferenza, a cui gli ndirizzo Piazza Dante Alighieri 51 - 86081 AGNONE (IS) 0865/77369 web www.ambitoagnone.it operatori sociali possono aderire presentando formale richiesta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/01/2021, tramite l’indirizzo mail info@ambitoagnone.it.

IL PRESIDENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE (IS)

F.to Dr. Daniele SAIA