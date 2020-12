Agnone- Un centro di lavoro all'avanguardia all'istituto tecnico industriale Leonida Marinelli

Presso l’Istituto Tecnico Industriale Leonida Marinelli di Agnone, e' oramai un anno che è stato inaugurato un centro di lavoro, e precisamente si tratta di una macchina utensile a controllo numerico di alta precisione.resa possibile attraverso un progetto finanziato da fondi europei attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. Un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità.Il progetto grazie al quale è stata acquistata la macchina, ha un impegno di 100 mila euro. La disponibilità della macchina, installata nell’officina meccanica della scuola, costituisce un importante traguardo di eccellenza nel rispetto della tradizione dell’istituto da sempre attento alle esigenze del territorio e un significativo passo in avanti per formare tecnici CNC (computer numerical control) altamente qualificati e in grado di rispondere alle richieste del mondo produttivo. La stretta collaborazione tra mondo della scuola e dell’impresa rappresenta, con il rilancio del ruolo centrale dell’istruzione tecnica, l’occasione per offrire alle aziende e al sistema formativo locale nuove opportunità di lavoro e di sviluppo.