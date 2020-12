‘New local economy’ il tema del webinar della scuola di formazione dei giovani democratici Molise

Venerdì 11 dicembre, alle ore 17:00, avrà luogo il secondo Webinar della scuola di formazione politica organizzata dalla Federazione PD Medio Molise e dai Giovani Democratici del Molise.



La pandemia sta danneggiando profondamente molti settori dell'economia e alcune parti d’Italia come il Molise sono ulteriormente penalizzate. È necessario immaginare una ripresa che leghi lo sviluppo delle aree interne anche per ridurre il drammatico aumento della disoccupazione giovanile. ‘New local economy’, questo il titolo del secondo dei cinque appuntamenti della scuola, vedrà la partecipazione di due grandi profili istituzionali quali Domenico Cersosimo (Professore presso l'UniCal) e di Piero Lacorazza (Direttore della Fondazione Appennino) con cui si proveranno a delineare alcune proposte.



Il Presidente dell'Assemblea regionale GD, Francesco Sonesi, dichiara: “La scuola di formazione è una grande opportunità per chiunque voglia avvicinarsi alla nostra comunità, vi invitiamo a partecipare”.



Benedetta De Lisi, Vicesegretaria GD, evidenzia che: "Mai come in questo momento di difficoltà causato dalla pandemia, aiutare e sostenere l’economia locale significa dare al proprio territorio la speranza di una rinascita, perché senza attività economiche non può sopravvivere una comunità."



Micaela Fanelli, capogruppo PD in consiglio regionale, sottolinea l'importanza dell'iniziativa: "'Faccio i miei complimenti ed auguri di buon lavoro ad Andrea Vertolo, Alfredo Marini e tutti i giovani che con loro

stanno animando la scuola di formazione. Ci vuole competenza e preparazione per poter far bene nella propria comunità. Per saper proporre e non solo polemizzare o seminare rabbia e odio. I populismi si

sconfiggono con l'approfondimento, la visione del futuro e il confronto. A questo ci si educa. E loro lo fanno. Per questo siamo al loro fianco e con orgoglio assistiamo all'unica scuola di formazione politica che

ci sia in regione. Innovativa la proposta, le modalità e i temi. Bravissimi!"



La Vicesegretaria PD Molise Giovanna Viola aggiunge: "Le scuole di formazione sono storicamente un momento di incontro, di confronto e di approfondimento fondamentale per chi si interroga sulle dinamiche e sulle strutture della nostra società. Organizzata poi in questo periodo storico, assume ancora di più valenza e spessore. Grazie alla federazione medio Molise e ai Giovani Democratici del Molise per aver organizzato un programma ricco e pieno di contenuti. Coinvolgere persone sui temi, è un modo per rendere un gruppo comunità. Questo il nostro Augurio!"