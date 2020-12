Coronavirus, alunno e docente positivi alle scuole medie di Agnone. Scatta l'ordinanza del sindaco di chiusura della scuola

Dal Comune di Agnone, con ordinanza n. 36/2020 il Sindaco Daniele Saia, acquisita in data odierna la nota della Dirigente Scolastica in merito alla richiesta di sanificazione dei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. N. D'Agnillo", a seguito dell'accertata positività di un docente e di un alunno, ordina la chiusura del plesso della scuola media dal 7 dicembre 2020 al 9 dicembre 2020 in modo da consentire la corretta sanificazione degli ambienti.

Restano impregiudicate autonome iniziative della Dirigente circa l’organizzazione della didattica a distanza.

Il documento dell'ordinanza n.36/2020 è disponibile al seguente link: https://bit.ly/2ItNKrm