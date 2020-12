Sciopero dei servizi pubblici, i sindacati scendono in piazza il 9 dicembre

COMUNICATO STAMPA SCIOPERO NAZIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI 9 DICEMBRE 2020  ASSUNZIONI  SICUREZZA  LOTTA AL PRECARIATO  RINNOVI CONTRATTUALI

Anche in Abruzzo e Molise nella giornata di sciopero nazionale si avolgeranno in tutti i territori iniziative di mobilitazione a sostegno della vertenza.

Campobasso ore 10.30/12.30 Presidio Prefetttura

Chieti ore 10.00/12.00 Presidio Prefettura L’Aquila ore 10.00/12.00 Presidio Prefettura Pescara ore 10.00/13.00 Presidio Prefettura

Teramo ore 9.00 Giardini antistanti asilio nido “Girasole” ed inoltre imbandieramento presso asilo nido comunale in via Diaz,

Provincia di Teramo in via G. Milli; Prefettura di Teramo, Comune di Teramo, Biblioteca Regionale Delfico, INPS di Teramo; Camera di Commercio; Agenzia del Territorio; Tribunale di Teramo, Istituto Zooprofilattico “G. Caporale, Ospedale Mazzini.

Per una Pubblica Amministrazione rinnovata, che dia qualità al lavoro e ai servizi. Le lavoratrici e lavoratori pubblici continueranno a battersi per un futuro migliore per il nostro Paese. Questo sciopero è per il Paese, lo facciamo guardando al Futuro Non rinunceremo a questa battaglia di giustizia per i diritti di tutti.

FP CGIL Abruzzo Molise

CISL FP Abruzzo Molise

UIL FPL Abruzzo P.De angelis Paola Puglielli Vincenzo Mennucci

UIL FPL Molise T.Boccardo

UIL PA Abruzzo R.Migliarini UIL PA Molise E.Bredice