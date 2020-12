Calendario delle festività religiose ortodosse per l’anno 2021.-

L’articolo 10, comma 4, della Legge 30 luglio 2012, n. 126, recante Norme per la regolarizzazione dei rapporti tra rapporti tra lo Stato italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, sulla base dell’intesa stipulata il 4 aprile 2007, dispone che entro il 15 di gennaio di ogni anno il calendario delle festività sia comunicato dall’Arcidiocesi al Ministero dell’Interno, il quale ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il predetto calendario, come comunicato dalla Sacra Arcidiocesi per l’anno 2021, è il seguente:

7 gennaio Natale del Signore

8 gennaio Sinassi della Madre di Dio

14 gennaio Circoncisione del Signore

19 gennaio Santa Teofania

1° maggio Sabato Santo

2 maggio Domenica della Santa Pasqua

20 giugno Domenica della Pentecoste

28 agosto Dormizione della madre di Dio

Il provvedimento suddetto si applica al personale dipendente da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici e privati nonché allo svolgimento di prove di concorso e di esami scolastici.

Il calendario delle delle festività ortodosse è stato pubblicato nella G.U. in data 12 novembre 2020, Serie generale n. 282.

Campobasso, 07 dicembre 2020