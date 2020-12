Agnone - Asilo e scuola elementare continuano con la didattica in presenza

In deroga alla ordinanza del presidente della regione Molise, Donato Toma del 7 dicembre n°51, il sindaco di Agnone Daniele Saia, con ordinanza dell'8 dicembre ordina il proseguimento della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria

Nell'ordinanza del sindaco si legge:

"O R D I N A ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise nr.51 del 7.12.2020, che nell’istituto della scuola primaria cittadina, l’attività didattica si svolga in presenza, fermo restando che il presente provvedimento sarà oggetto di costante verifica sulla base delle informazioni che perverranno dall’ASREM e/o dallo stesso Istituto Scolastico"