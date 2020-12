Scuole elementari e infanzia aperte a Carovilli, l'ordinanza del sindaco Conti

Nei giorni immediatamente precedenti le festività natalizie, l'ultimo DPCM non è il solo a dettare le regole di contenimento del contagio da Covid-19. Un'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale ha, infatti, fatto sì che il Molise diventasse una zona gialla "rafforzata" con restrizioni su trasporti, rientri da fuori regione e scuola. Riguardo a quest'ultima il primo cittadino di Carovilli con apposita ordinanza sindacale ha stabilito quanto segue:



"Considerato che lo svolgimento in presenza dell'attività didattica sul territorio comunale non implica lo spostamento degli alunni con mezzi pubblici ordina che venga assicurata la didattica in presenza per le scuole dell'infanzia e primaria sul territorio di Carovilli in deroga a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale. Conferma la chiusura dell'attività didattica in presenza per la scuola secondaria di primo grado. Le disposizioni della seguente ordinanza sono efficaci fino al 6 gennaio 2021 salvo proroghe o ulteriori diverse disposizioni".