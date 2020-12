Rinasce il Parco Letterario in Molise, venerdi 11 Dicembre gemellaggio tra il Centro studi L. Gamberale di Agnone ed il N. Perazzelli di Guardialfiera,

Venerdì 11 dicembre alle ore 11,00 presso la sede dell'Assessorato Regionale al Turismo e Cultura di via Genova ( palazzo ex Gil ), gli unici due Centri studi Molisani, il Centro studi L. Gamberale di Agnone ed il N. Perazzelli di Guardialfiera, si gemellano al fine nobile e condiviso di istituire " Il Parco Letterario F. Jovine ". Una strada lunga, mai libera da insidie , ha permesso però di convogliare a nozze e dichiarasi uniti per l'obiettivo più nobile in campo letterario del 2020. La fusione dei Comitati Tecnici Scientifici dei due prestigiosi Centri Studi è stata la prima pedina per comporre un puzzle dal sapore della Cultura e per essa nascente.

La firma apposta su pergamena , sapientemente realizzata dall'artista della Stampa " Maria Pia Minichetti ", sugellerà la vittoria sull'indifferenza e l'atavica dormienza che la Regione da anni non riesce a scrollarsi di dosso. Alla presenza dei presidenti dei Centri Studi, Giannino Di Risio ed Ida Cimmino, dei componenti dei rispettivi Comitati tecnici scientifici e dell'Assessore alla Cultura della Regione Molise, la cerimonia di gemellaggio che vedrà fondamente, proprio l'istituzione del Parco Letterario dedicato ed intitolato al grande narratore Molisano famoso nel Mondo e mai così fortemente apprezzato in Molise.

All'uopo, la giornata sarà occasione per riprendere in maniera decisa l'ingresso del Molise in APE ( Appennino Parco d'Europa ).