Coronavirus, Aggiornamento bollettino mercoledì 9 dicembre ore 18:30: I Tamponi processati nella giornata di oggi sono  370. Si registrano 22 nuovi positivi

Aggiornamento bollettino mercoledì 9 dicembre ore 18:30

La situazione secondo i dati forniti dall'ASReM è la seguente: i positivi al tampone da Coronavirus sono 5417, gli attualmente positivi sono 2619, 7 in terapia intensiva e 53 nel reparto di malattie infettive. Attualmente ci sono 2651 guariti e 147 deceduti. Sono stati eseguiti 92741 tamponi.

I Tamponi processati nella giornata di oggi sono 370. Si registrano 22 nuovi positivi, due decessi e due guarigioni.



Tra i morti uno è un 50enne di Baranello deceduto in malattie infettive, la seconda una 89enne di Campomarino ricoverata in medicina d' urgenza a Termoli. Tra i trasferimenti due da terapia intensiva a malattie infettive, uno da malattie infettive a terapia intensiva. Quattro nuovi ricoveri in terapia malattie infettive e due dimessi.



I 22 positivi sono così distribuiti: 11 a Castel Del Giudice, 1 a Campobasso, 1 a Carovilli, 1 Isernia, 2 Limosano, 1 Montagano, 1 Pescolanciano, 1 Pescopennataro, 2 Sant' Angelo del Pesco e 1 Trivento.



I due guariti sono uno di Pecetto Torinese e l' altro di Termoli.